Kultur in Moers Kreative Texte „Wider Willen“ gesucht

25 Jahre ist es jetzt her, dass die Moerser Gesellschaft zur Förderung des Literarischen Lebens mit der Volksbank Niederrhein zusammen den ersten Moerser Literaturpreis für junge am Niederrhein wohnende Autoren ins Leben gerufen hat. Seither ist er regelmäßig jedes Jahr ausgelobt und vergeben worden. So wird es auch bleiben. Am Dienstag stellten die erste Vorsitzende des Moerser Literaturvereins Fania Burger und der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein Guido Lohmann den in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindenden Moerser Literaturpreis bei einem Pressetermin in der Moerser Volksbank-Geschäftsstelle vor.