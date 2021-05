Service im Moerser Rathaus : Wenn’s zu viel wird: Seniorenberatung

Moers Bärbel Keller bietet im Rathaus ein offenes Ohr und stellt auf Wunsch Kontakt zu anderen Stellen her.

„Ich möchte mal mit jemandem reden, denn ich weiß einfach nicht mehr weiter.“ Ein Satz, den Bärbel Keller oft hört. Sie ist Seniorenberaterin bei der Stadt Moers. In ihrer kostenfreien Beratung bietet sie Rat und stellt auf Wunsch die Verbindung zu den entsprechenden Stellen, Einrichtungen und Verbänden her. „Ich biete den Betroffenen zunächst mal Informationen. Ich will ihnen neue Perspektiven eröffnen und zeige dafür dann Wege auf.“