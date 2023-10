Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober Heike Stehr hilft bei seelischen Leiden mit Kunsttherapie

Moers · Heike Stehr, Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin für psychische Gesundheit, lädt am 10. Oktober zu sich in die Praxis ein. Sie will mit Klischees aufräumen und erklärt, was die Psyche mit Kunst zu tun hat. Wie ihre tägliche Arbeit aussieht.

08.10.2023, 14:00 Uhr

Heike Stehr ist Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin für psychische Gesundheit in Moers. Sie nimmt in diesem Jahr erstmals an der „Woche der seelischen Gesundheit“ teil. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

„Mens sana in corpore sano“ – ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Das sagten schon die alten Römer. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil: Die seelische Gesundheit ist heute wichtiger denn je. Eine aktuelle Untersuchung der Deutschen Krankenversicherung belegt, dass die Seele Trauer trägt und die Melancholie pflegt. Seit 2010 ruft das Aktionsbündnis „Seelische Gesundheit“ daher bundesweit zur „Woche der seelischen Gesundheit auf.