Geschäft in der Innenstadt Weltladen hat sich in Moers etabliert

Das Konzept kommt an. Der Weltladen an der Kirchstraße 5 in Moers hat sich etabliert. Geleitet wird er von Ehrenamtlichen des „Fair/rhein“‘ – ein Verein zur Förderung des fairen Handel(n)s am Niederrhein. Das Ladenlokal hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Moers über das „Sofortprogramm Innenstadt“ vermittelt und unterstützt. Nach dem Auslaufen der Förderung geht es an diesem Standort weiter.