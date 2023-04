Tipps der Verbraucherzentrale Alles rund ums Osterei

An die Brüder der Legehennen denken In Deutschland ist es zwar seit Januar 2022 verboten, männliche Eintagsküken zu töten. Das bedeutet aber nicht, dass für alle deutschen Eier keine Eintagsküken mehr getötet werden. Denn das Tötungsverbot gilt nur für deutsche Brütereien. Brütereien in fast allen europäischen Ländern töten weiterhin die Bruderküken. Das bedeutet, dass Legehennenbetriebe in Deutschland Junghennen kaufen können, die in ausländischen Brütereien geschlüpft sind, die auch weiterhin männliche Eintagsküken töten. Die Eier dieser Legehennen können als deutsche Eier legal verkauft werden. Wer diese Eier nicht kaufen möchte, muss auf den Verpackungen der frischen oder bereits gefärbten Eier auf die Logos „Ohne Kükentöten“ achten.