CVJM in Moers Sommerfreizeiten in Schweden und den Niederlanden

Der CVJM Moers hat noch Plätze frei in seinen Jugendfreizeiten im Sommer 2024. „Dank der großzügigen Unterstützung des Rotary Clubs Moers können wir in diesem Jahr zusätzliche finanzielle Förderungen anbieten, um Jugendlichen aus Moers, die es sonst nicht so leicht haben, unvergessliche Sommererlebnisse zu ermöglichen“, teilte der CVJM mit. Folgende Freizeiten sind im Angebot: Abenteuer Schweden (6. Bis 21. Juli, Kosten: 765 Euro), Sommer-Segeltörns Ninive in den Niederlanden (20. bis 27. Juli und/oder 27. Juli bis 3. August, wochenweise oder gemeinsam buchbar, 300 Euro pro Woche), Segelfreizeit NL 10 (3. bis 17. August, 700 Euro, mit der Möglichkeit, einen Segelschein zu machen). Die Freizeiten richten sich an Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Familien mit geringem Haushaltseinkommen oder Kinder in Pflegefamilien haben die Chance auf einen Rabatt von 300 Euro auf den Freizeitpreis. Insgesamt stehen fünf geförderte Plätze zur Verfügung. Anmeldung unter www.cvjm-moers.de.