Kultur in Moers Mit neuen Ideen in die Comedy-Zukunft

Bereits im Frühjahr 2022 wurde bei der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW und dem NRW-Kulturministerium der Antrag auf Konzeptförderung eingereicht. „Im Spätsommer kam die voll umfängliche Bewilligung. Wir können bereits angedachte Formate und Module umsetzen. Wir sind frei in unserer Terminierung, anders als bei Standardanträgen“, so Weiss. Dass der Antrag ohne Abstriche durchgegangen ist, bestätigt das Team in seiner Arbeit. 146.000 Euro stehen für drei Jahre zur Verfügung, um am Puls des Publikums zu bleiben, Neues in der Humorkunst auszuprobieren, die sich in diesem Fall von der sogenannten Frontbespaßung entfernt.