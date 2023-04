Jahresgabe des GMGV Einblicke in die Moerser Geschichte

Die spannende Geschichte der Suche nach der Anfang des 17. Jahrhunderts zerstörten Kirche beschreibt die Jahresgabe 2023, die an die Mitglieder des Vereins versendet wurde. Eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist außerdem im Moerser Schloss für Interessenten unentgeltlich erhältlich. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil gerade die jüngste Ausgabe exklusive Beiträge zur Stadtgeschichte enthält, die sonst nur schwer zugänglich sind“, merkt Boschheidgen an. Zudem sei 2022 für die Erinnerungskultur in Moers ein bemerkenswertes Jahr gewesen. So blicke die aktuelle Jahresgabe auf die Eröffnung zweier Museen zurück, das Haus der Demokratiegeschichte am Kastellplatz und das Bergbaumuseum Schacht IV in Hochstraß.