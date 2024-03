Neueröffnung in Moers Welche Ausbildungen die Präha-Gesundheitsschule bietet

Die gemeinnützige GmbH Präha eröffnet unter der Leitung von Geschäftsführerin Petra Witt eine Gesundheitsschule für Physiotherapie, Ergotherapie und Massage in Moers. Die Standort- und Schulleitung wird Jessica König übernehmen, die bisher stellvertretende Schulleitung in Düsseldorf war. Mit der Eröffnung der Schule in Moers sei der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Moers ein Erfolg gelungen. „Dadurch gelingt uns ein entscheidender Schritt gegen den Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich nicht nur in Moers, sondern für den gesamten Niederrhein“, sagte Jörn Becker, Vorsitzender der MIT Moers.