Moerser Parkplatz Seltener Kunde im Baumarkt – Wer kennt diesen weißen Hirsch?

Moers · Auf einem Parkplatz an der Franz-Haniel-Straße in Moers beobachten Zeugen am Mittwochmittag ein außergewöhnliches Wildtier. Versuche, es einzukesseln, scheiterten. Wie es dann weiterging.

25.10.2023, 15:46 Uhr

Ein weißer Hirsch hat am Mittwoch Polizei, Feuerwehr und einen Tierarzt auf Trab gehalten. Foto: Polizei

Ein weißer Hirsch hat am Mittwochnachmittag in Moers Polizei, Feuerwehr und einen Tierarzt auf Trab gehalten. Gegen 12.20 Uhr meldeten Zeugen einen weißen Hirsch auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Franz-Haniel-Straße. Das Tier bewegte sich in Richtung Paul-Schmitthenner-Straße. Versuche, es einzukesseln, scheiterten. Ein Tierarzt mit einem Gewehr konnte den weißen Hirsch schließlich betäuben. Weiße Hirsche sind laut dem Deutschen Jagdverband selten in Deutschland. Wie die Polizei mitteilt, wollen sich jetzt zwei Landwirte aus Repelen vorläufig um das Tier kümmern. Wem der Hirsch gehört, ist unklar. Der rechtmäßige Tierhalter wird aktuell noch gesucht und wird gebeten, sich bei der Polizei in Moers unter Telefon 02841 171-0 zu melden.

(juha)