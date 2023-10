Premiere in Moers Weihnachtsmarkt-Extra vor dem Schloss geplant

Moers · Am 17. November beginnt der Moerser Weihnachtsmarkt. Erstmals wird er durch ein Event auf dem Schlossplatz ergänzt. Was dort stattfinden wird und was der Weihnachtsmarkt sonst bietet.

26.10.2023, 09:00 Uhr

Mit dem Weihnachtsschlitten vor dem Moerser Schloss: die Schausteller Dirk Aberfeld (l.) und Michael Zajuntz (r.), sowie Alicia Weidenfeld, Michael Kersting und Isabelle Boßer von der Moers Marketing. Foto: Josef Pogorzalek

Vor zwei Jahren wurde der neugestaltete Schlossplatz in Moers eröffnet, und von Anfang an war die Idee da: Das wäre doch eine schöne Kulisse für eine Weihnachtsmarkt-Ergänzung. Jetzt wird der Wunsch wahr. Vom 30. November bis zum 3. Dezember wird es neben dem Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz einen Mittelaltermarkt geben, mit Kunsthandwerkern und Gauklern, Taverne, Bräterei und Schmiede. Kinder können mit der Armbrust schießen, Lederbeutel basteln und Schwerter bemalen.