Hallenbäder und Eishalle in Moers Weihnachtsferien auf Eis und im Wasser

„Die Öffnungszeiten haben wir so aufgestellt, dass außerhalb der Feiertage tagsüber immer eines der Bäder genutzt werden kann“, so Bereichsleiter Benjamin Beckerle. „Unsere Anlagen bleiben nur an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am Silvester- und Neujahrstag geschlossen.“ Im Enni Sportpark Rheinkamp können Frühschwimmer ansonsten täglich von 6.30 Uhr bis 8 Uhr ihre Bahnen ziehen, nachmittags ist die Anlage von 17 bis 21.30 Uhr geöffnet. Ohne Kurse und Schul- und Vereinsschwimmer ist für die Öffentlichkeit bis zum 7. Januar auch im Aktivbad mehr möglich. Das öffnet mit Ausnahme der Festtage jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auch in der Moerser Eishalle weitet Enni das Ferienangebot aus. Mit Ausnahme der Feiertage können Kufenflitzer hier täglich von 11 Uhr bis 17 Uhr die Schlittschuhe anschnallen. An beiden Ferienfreitagen, 29. Dezember und 5. Januar, neben gibt es zudem neben der von 17 bis 21 Uhr stattfindenden Eisdisco von 13 bis 16 Uhr auch eine Kinderdisco mit einem Son-derprogramm des GSC Moers.