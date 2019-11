Musikschule : Weihnachtsspecial von „Mach mit und sing“

Arno Brechmann, Axel Heinrich, Georg Kresimon und Christian Wolf bringen am 4. und 6. Dezember weihnachtliche Stimmung in die Mitsingabende der Moerser Musikschule. Foto: Stadt. Foto: Stadt

Zwei Mitsingabende in der Musikschule mit traditionellen und modernen Melodien. Der Vorverkauf läuft.

Es weihnachtet sehr – wenn auch noch nicht jetzt, so doch recht bald: Am Mittwoch, 4., und Freitag, 6. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, lädt die Moerser Musikschule zu besonderen Mitsingabenden in den Kammermusiksaal des Martinstifts (Filder Straße 126) ein. Mit einem vorweihnachtlichen Programm wollen Axel Heinrich (Schlagzeug und Gesang), Arno Brechmann (Piano, Gitarre und Gesang), Christian Wolf (Gitarre) und Georg Kresimon (Bass) alle Spontanchorsängerinnen und -sänger zum Jubilieren bringen.

Wie gewohnt gibt es vor und nach dem Mitsingabend Getränke an der Bar im Foyer. Die Veranstaltung wird von der Sparkasse am Niederrhein unterstützt.

Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Moers-Pass-Inhaber erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Karten gibt es im Vorverkauf in der Moerser Musikschule, Filder Straße 126, Telefon 02841 1333, in der Buchhandlung Thalia, Steinstraße 30-32, und an beiden Konzertterminen an der Abendkasse.