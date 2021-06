Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Moers wissen müssen

Wahlplakate aus dem Bundestagswahlkampf 2017. SPD-Kandidatin im Wahlkreis 114 war damals Elke Buttkereit aus Neukirchen-Vluyn. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. In Moers stellen die ersten Parteien ihre Direktkandidaten auf. Das müssen Sie zu Ihrem Wahlkreis und den Kandidaten wissen.

Zu welchen Wahlkreis gehört Moers?

Moers gehört zum Wahlkreis 114 Krefeld II-Wesel II. Dazu gehören außerdem Neukirchen-Vluyn sowie die Krefelder Stadtbezirke Nord, Hüls, Mitte und Ost. Einen Überblick über die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.

Kerstin Radomski ist zum vierten Mal CDU-Kandidatin im Wahlkreis 114. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Jan Dieren aus Moers möchte den Wahlkreis für die SPD „zurückerobern“. Foto: SPD

Wahlberechtigte erhalten bis spätestens 5. September eine Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl. Auf dieser Wahlbenachrichtigung steht unter anderem das Wahllokal mit genauer Anschrift, in dem am Wahlsonntag die Stimme abgegeben werden kann. Zusätzlich haben wahlberechtigte die Möglichkeit, in den Wochen vor der Wahl online auf den Internetseiten der Stadt den sogenannten Wahlraumfinder aufzurufen. Dort muss lediglich die Wohnanschrift angegeben werden und man kriegt automatisch das entsprechende Wahllokal angezeigt.

Kandidatin der Grünen: Ulle Schauws. Foto: us

Wann öffnen die Wahllokale?

Michael Terwiesche ist FDP-Kandidat im Wahlkreis 114. Foto: FDP

Am Sonntag, 26. September, dem Wahltag, öffnen die Wahllokale um acht Uhr. Bis 18 Uhr können Stimmen abgegeben werden. Danach beginnt die Auszählung.

Carsten Butterwegge ist Kandidat von „Die Partei“. Foto: Carsten Butterwegge

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie kann man Briefwahl beantragen?

Wer per Briefwahl bei der Bundestagswahl wählen möchte, braucht einen Wahlschein. Der Bundeswahlleiter empfiehlt, den Antrag so frühzeitig wie möglich zu stellen. Der Schein für die Briefwahl kann bis zwei Tage vor der Wahl, in dem Fall Freitag, 24. September, 18 Uhr, beantragt werden. Persönlich ist die Antragsstellung frühestens ab dem 16. August möglich, wenn mit Erhalt der Stimmzettel das Briefwahlbüro im Rathaus der Stadt Moers öffnet. Nach Erhalt der Unterlagen kann direkt vor Ort gewählt werden. Schriftlich ist der Antrag an die Stadt Moers, Briefwahlbüro, 47439 Moers zu richten. Die Beantragung ist auch per E-Mail möglich ([email protected]). Folgende Angaben sind bei der Beantragung erforderlich: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort). Die schriftliche Beantragung kann bereits jetzt erfolgen. Eine telefonische Antragsstellung ist grundsätzlich nicht möglich.

Wer sind die Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann?

Mit der Erststimme werden die Direktkandidaten für den Bundestag gewählt. Der Kandidat, der in seinem Wahlkreis die einfache Mehrheit erhält, wird also automatisch Bundestagsabgeordneter. Die Parteien haben bis zum 19. Juli, 18 Uhr, Zeit, ihre Wahlkreiskandidaten aufzustellen und beim Kreiswahlleiter einzureichen. Gleiches gilt für die Einreichung der Landeslisten durch die Parteien. Am 30. Juli entscheidet der Kreis- beziehungsweise Landeswahlausschuss dann über die Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge.

Einige Parteien haben ihre Kandidaten im Wahlkreis 114 bereits gekürt.

CDU – Kerstin Radomski Die CDU geht im Wahlkreis 114 erneut mit Kerstin Radomski ins Rennen. Die Krefelderin, Jahrgang 1971, war Lehrerin (Biologie und Geographie). Sie kandidierte 2009 erstmals für den Bundestag, 2013 schaffte sie über die Liste den Einzug. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann sie den Wahlkreis 114 erstmals für die CDU. Bis dahin war er stets fest in SPD-Hand gewesen.

SPD – Jan Dieren Auch die SPD hat ihren Kandidaten bereits nominiert. Jan Dieren, Jurist aus Moers, Jahrgang 1991, entstammt einer Moerser Politiker-Familie. Sein Vater Mark Rosendahl war Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat. Dieren ist bereits mit 16 in die SPD eingetreten und war aktiver Juso, unter anderem im Bundesvorstand der Nachwuchsorganisation der Sozialdemokraten.

Grüne – Ulle Schauws Die Krefelderin, geboren 1966, tritt erneut für die Grünen an. Wie Kertin Radomski kandidierte die Film- und Fernsehwissenschaftlerin 2009 zum ersten Mal für den Bundestag und schaffte 2013 den Einzug über die Landesliste.

FDP – Michael Terwiesche Der Moerser ist 58 Jahre alt, Rechtsanwalt und ehemaliger Vorsitzender der Liberalen im Kreis Wesel. Er kandidierte bereits für die FDP bei der Europawahl 2019, verpasste aber den Einzug ins Europaparlament.

Die Partei – Carsten Butterwegge Er ist 1973 geboren und in Duisburg aufgewachsen, lebt aber jetzt in Moers. Butterwegge ist Geschäftsführer von „Die Fraktion“ im Moerser Rat. Wenn er nicht gerade Politik für Die Partei macht, tritt er unter dem Künstlernamen „Der Butterwegge“ als Musiker auf.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in Moers?

Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in Moers bei 75,66 Prozent.

Wie haben die Parteien in Moers 2017 abgeschnitten?

Bei der Bundestagswahl 2017 kam die SPD in Moers auf 31,84 Prozent, es folgten die CDU mit 28,01, die FDP mit 11,49 und die AfD mit 10,84 Prozent. Die Linken konnten 7,74 Prozent der Stimmen holen, die Grünen 6,02 Prozent, die Partei kam auf 0,84 Prozent. Auf sonstige Parteien entfielen 3,23 Prozent der Stimmen.

Wie haben die Kandidaten aus Moers 2017 abgeschnitten?