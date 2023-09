Warntag am 14. September 200 Sirenen im Kreis Wesel heulen

Cell Broadcast Der bundesweite Probealarm erfolgt grundsätzlich jährlich am zweiten Donnerstag im September. Auch der neue Warnkanal Cell Broadcast (CB) wird, wie schon beim letzten Probealarm in den Warnmix, einbezogen. Bei dem Warnkanal CB wird automatisch eine Nachricht mit dem Text der Warnung an jedes mobile Endgerät, welches in das Mobilfunknetz eingewählt ist, versandt. Gleichzeitig wird auf dem Endgerät ein lautes Tonsignal erzeugt, welches dem Nutzer den Eingang der Warnung verdeutlicht. Cell Broadcast ist auch in anderen EU-Staaten im Einsatz.