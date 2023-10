Erfolg mit Concept Store Das steckt hinter 110 Quadrat

Und das ist nur die halbe Wahrheit. Denn eigentlich fing alles schon viel früher an. Mit dem ersten Einkaufsladen als Kind, erinnert sich Natalie Sauermann. Auch da war ihr schwerpunktmäßig die Dekoration am wichtigsten. Die gelernte Handelsassistentin war erst im Management tätig bevor sie den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. „Ein Traum wäre ein Store im Centro Oberhausen“, sagt sie. Damit würde sich die Reichweite noch vergrößern. Aber Geldern decke auch schon den Bereich bis Goch und Kleve ab. „Und Geldern steht Moers in nichts nach“, sagt ihr Mann. Punkten könne die Stadt mit dem Cacadoo Deli Store, demnächst käme noch das Café Extrablatt dazu. „Das ist interessant für die Zielgruppe, die uns besucht“, sagt Natalie Sauermann. Auch wenn sich vom Alter her keine Festlegung machen lasse. Zuletzt seien drei Generationen im Laden gewesen. „Die Mutter würde das Kleid auch anziehen, was die Tochter gekauft habe.“ Oft sei es so, dass die Mütter die Töchter auf den Laden aufmerksam machen, oder umgekehrt. Sie finden dann nicht nur angesagte Deko, sondern auch Mode. Dabei wird nicht jeder Trend im 110 Quadrat mitgemacht, sondern das Team bleibt sich treu. „Es wird nur das eingekauft für die Kunden, wo wir selber hinterstehen“, sagt Tim Sauermann. Weiterer Pluspunkt ist die eigene Kollektion. Dazu gehören zum Beispiel Basic-Shirts. Das Besondere: die Einheitsgröße. Mindestens von 34 bis 42 können die Sachen getragen werden, sagen Natalie Sauermann und Nina Broszeit, die als Social-Media- und Marketing-Managerin arbeitet. Und auch als Model zu sehen ist. Wie alle aus dem Team. „Dass ist auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept“, vermutet Natalie Sauermann. Denn jeder im Team ist unterschiedlich, mal größer, mal kleiner und auch ein Curvy-Mädchen sei dabei. Die Kundinnen können sich mit den Models identifizieren.