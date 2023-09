Kunstaktion in Moers Was die zehnten „offenen Ateliers“ boten

Ein Jubiläum gab es in Moers zu feiern, und eine Premiere dazu: Seit zehn Jahren öffnen die bildenden Künstlerinnen und Künstler die Türen ihrer Ateliers und Werkstätten in Moers und lassen sich von den sie Besuchenden über die Schulter schauen. Und erstmals in der Geschichte der vom städtischen Kulturbüro ausgerichteten Veranstaltung gab es in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) geführte Radtouren zu den Kunstorten, an denen angemeldete Fahrerinnen und Fahrer teilnahmen. Insgesamt 19 Kreative zeigten an zwölf Standorten Fotografie und Collagen, Malerei, Druckgrafik und Zeichnungen sowie Bildhauerei und Objekte.