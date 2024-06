Programm in Moers Was die VHS im Sommer bietet

Auch zwischen den Semestern bietet die Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort im Juli und August in ihrem Sommerprogramm verschiedene Kurse und Workshops an. Für alle, die gerne kreativ sind, empfehlen sich die Kurse „Acryl-Experimente“ und „Silver Clay“. Ganz neu im VHS-Programm ist ein Boule-Einsteigerkurs. Wer dieses Spiel, das Taktik und Geschick erfordert, gerne ausprobieren möchte, hat am Dienstag, 9. Juli, Gelegenheit dazu. „Boule ist für alle Altersklassen geeignet und stellt nur geringe Anforderungen an die körperliche Fitness“, teilte die Stadt Moers mit.