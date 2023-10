Premiere in Moers Was die erste Demokratiekonferenz bietet

Die Konferenz ist Teil der innovativen Doppelveranstaltung „UN Mensch? UN Ort? – Demokratie und Kunst im öffentlichen Raum“. Sie ist als Kooperation zwischen der Fachstelle für Demokratie und dem Kulturbüro möglich. Der künstlerische Teil besteht aus einer Klang- und Videoinstallation, in der Menschen in Notlage Einblicke in ihre Lebenswelten geben. Für die künstlerische Gestaltung sind Frederik Göke, Andrei Turcan und das Klangkollektiv „Recursion“ (aktuelle Improviser in Residence) verantwortlich. Die Kunstaktion wird bereits am Freitag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr gestartet und ist auch am Tag der Demokratiekonferenz zu sehen.