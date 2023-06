Politik in Moers „‚Zielnetz 2040‘ kann für Verkehrswende sorgen“

„Seit Jahren setzen wir uns ein, dass die Verkehrspolitik in der Grafenstadt auf den Prüfstand gestellt wird und modernisiert wird“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Kiehn. „Vieles von dem, was der VRR jetzt detailliert ausgearbeitet hat, hatte die CDU-Fraktion hier in Moers, aber auch im Kreis Wesel in den vergangenen Jahren bereits vorangetrieben oder sogar selbst auf die Tagesordnung geholt. Der Beschluss dieses Verkehrsentwicklungsplans weist eine einheitliche Strategie auf, die auch die Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes in unserer Stadt attraktiver und nachhaltiger machen wird. Das ist ein wichtiger Schritt für die Gestaltung unserer Zukunft im öffentlichen Nahverkehr.“