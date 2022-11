Programm im und am Schloss Das bietet der Museumssonntag in Moers

„Endlich findet wieder ein Museumssonntag statt!“ Der freudige Ausspruch stammte von der Leiterin des Grafschafter Museums, Diana Finkele, bei einem Pressetermin im Moerser Schloss, und dürfte vielen aus dem Herzen sprechen. Der traditionell am zweiten Adventssonntag dort stattfindende Basar musste in den letzten beiden Jahren wegen Corona ausfallen, aber jetzt ist er wieder da. Am 4. Dezember zwischen elf und 18 Uhr bieten im Schloss 30 Vereine, Initiativen und private Kreative schöne, nützliche und leckere Dinge an. Dazu gibt erstmals im Schlosshof und davor ein Programm aus Musik und Bastelaktionen, sowie im Alten Landratsamt eine Modenschau mit selbst entworfenen und genähten Kleidern von Frauen, die aus Kriegs- und Krisengebieten nach Moers gekommen sind.