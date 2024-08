Veranstaltungsreihe in Moers Was Demokratie mit Glauben zu tun hat

Am Sonntag findet nach weiteren Spaziergängen dann um 13.45 Uhr die Demokratiekonferenz in der Friedhofskapelle statt. Im Anschluss an zwei Impulsvorträge durch Demokrat Ramadani und Sozialwissenschaftlerin Gabriele Boos-Niazy, Vorsitzende des Aktionsbündnisses muslimischer Frauen, soll es eine offene Diskussion geben. Ramadani: „Wir hoffen auf ein gemeinsames Nachdenken und einen offenen Austausch der Anwesenden.“ Eingeladen wurden dazu auch Vertreterinnen und Vertreter der verschiedensten Glaubensgemeinschaften. Da die Plätze in der Friedhofskapelle begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.