Party in Moers Was das Oktoberfest in Asberg bietet

Am Freitag, 6. Oktober, heißt es im Festzelt an der Asberger Straße: „Oktoberfest Asberg meets Top Hits“. Die Live Band Reemix spielt Hits der 80er und 90er Jahre. Aber auch der Schlager kommt mit Chris Koch, dem Frontmann der Booren (Kölsche Partyband – Seelen in Lederhosen seit 1998) und dem Hauptakt Olaf Henning nicht zu kurz. Karten für die Veranstaltung können noch an der Abendkasse erworben werden; der Eintritt kostet 20 Euro.