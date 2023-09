Kultur in Moers Nordische Klänge beim NKM-Herbstkonzert

Moers · In skandinavische Gefilde will das Niederrheinische Kammerorchester Moers am 17. September sein Publikum musikalisch entführen. Neben Werken von Edvard Grieg und Johan Svendsen ist eine besondere Komposition von Jean Sibelius zu hören.

05.09.2023, 17:30 Uhr

Das Niederrheinische Kammerorchester Moers spielt am 17. September im Kulturzentrum Rheinkamp. Foto: pst

Zum Herbstkonzert lädt das Niederrheinische Kammerorchester Moers (NKM) für Sonntag, 17. September, 18 Uhr in das Kulturzentrum Rheinkamp ein. Unter dem Motto „Nordische Klänge“ nimmt das NKM sein Publikum mit Musik von Edvard Grieg, Johan Svendsen und Jean Sibelius dieses Mal mit auf eine Reise in skandinavische Gefilde. Das Konzert findet im Rahmen der städtischen Konzertreihe statt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Michael Preiser. Neben Edvard Griegs Zwei Melodien für Streichorchester op. 53, die mit ihrem Kontrast aus norwegischer Tanzweise und zarter Melancholie bestechen, entführt das sonnendurchflutete Cellokonzert von Griegs Landsmann Johan Svendsen tief in unverkennbar nordische Klangwelten. Solist ist der Kempener Cellist Thomas Weihrauch. Thomas Weihrauch übernimmt den Solopart in Johan Svendsens Cellokonzert. Foto: Weihrauch Ist die Musik Svendsens noch hörbar an die Tradition Mendelssohns und Schumanns angelehnt, ging Jean Sibelius mit seiner im Jahr 1905 entstandenen Schauspielmusik zu Maurice Maeterlincks Schauspiel „Pelléas und Mélisande“ neue Wege: Seine suggestiven Klangbilder ziehen die Hörerinnen und Hörer ganz unmittelbar in den Bann ihrer tragischen Liebesgeschichte, die schon kurz nach ihrer Entstehung zahlreiche Komponisten wie Debussy, Fauré oder Schönberg zu großen Werken inspirierte. Eintrittskarten zum Herbstkonzert kosten 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Vorverkauf: Moerser Musikschule (Filder Straße 126, 02841 1333), Moers Marketing (Kirchstraße 27a/b, 02841 882260), zuzüglich acht Prozent Vorverkaufsgebühr. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.

(RP)