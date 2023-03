Kultur in Moers Früjahrskonzert mit französischer Romantik

Eine Rarität in Konzertprogrammen ist die Fantaisie op. 111 für Klavier und Orchester von Gabriel Fauré. Unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, in der Sorge um seinen 1918 eingezogenen Sohn, zugleich auf Frieden hoffend, schrieb Fauré dieses Werk. Solist ist der junge Kyuho Han, der sich an der Musikhochschule Münster auf das Konzertexamen vorbereitete. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Michael Preiser.