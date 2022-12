Weihnachtskonzert in Moers Das Niederrheinische Kammerorchester sorgt für festliche Klänge

Eröffnet wurde das Weihnachtskonzert unter der Leitung von Michael Preiser mit der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur von Johann Sebastian Bach. Die dritte der insgesamt vier Orchestersuiten, die Bach wahrscheinlich zu Teilen schon während seiner Tätigkeit am Hof in Köthen zwischen den Jahren 1717 und 1723 zeitgleich zu den Brandenburgischen Konzerten entworfen hat, besteht aus einer ausgedehnten Ouvertüre als Kopfsatz mit anschließenden kurzen Tanzsätzen. Uraufgeführt wurde die Suite allerdings erst einige Jahre später im Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig durch das Collegium musicum, einem studentischen Orchester, das von Georg Philipp Telemann gegründet wurde und dessen Leitung Bach 1729 übernahm, als er bereits seit sechs Jahren Thomaskantor in Leipzig war. Die festliche Ouvertüre, bei der die Konzertmeisterin Ludmilla Chramkova die anspruchsvollen Solo-Passagen übernahm, meisterten die Musiker des Niederrheinischen Kammerorchesters im Kulturzentrum Rheinkamp ebenso souverän wie das berühmte Air und die heiteren Tanzsätze der beiden Gavotten, der Bourée und der Gigue. Im Anschluss stand die ebenso festliche Sopran-Kantate „Exsultate, jubilate“ auf dem Programm, die der 16-jährige Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr 1772 auf seiner dritten Italienreise für den Soprankastraten Venanzio Rauzzini komponierte. Henrike Legner, die ursprünglich an der Moerser Musikschule Geigen- und Klavierunterricht bekommen hat, sich dann aber dem Gesang verschrieb und mittlerweile an der Theaterakademie August Everding in München in der Gesangsklasse von Prof. Christiane Iven studiert, präsentierte die vierteilige Solo-Motette mit ihrem erstaunlich reifen, vollen und ausdrucksstarken Sopran.