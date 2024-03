Kult-Eis aus Moers „Wir arbeiten nach den immer gleichen Rezepturen“

Ein Eis von „Wilbers“ – dem heutigen Café Mehrhoff – ist Kult in Moers, seit Jahrzehnten schon. In Schlangen stehen die Menschen dafür an schönen Tagen an dem kleinen Verkaufsfenster an der Neustraße an. Die Lust auf die hausgemachte Spezialität ist ungebrochen. Das Es gehört zum Stadtbummel dazu, wie der Osterhase zum Osterfest.