Bauprojekt in der Stadtmitte Moers Was auf dem alten Finanzamt-Gelände entsteht

Wäre die Bezeichnung „Neue Mitte“ nicht so abgegriffen, man könnte sie gut auf das anwenden, was bald in Moers entsteht: ein neues Quartier im Stadtzentrum, das Platz sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten bieten wird. Ort des Geschehens ist das ehemalige, seit 2018 brachliegende Finanzamt-Gelände an Unterwallstraße und Nordring. Die Düsseldorfer Bema-Gruppe will dort bauen. Politik und Stadtverwaltung in Moers sind dabei, die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung soll noch im Januar 2024 die rechtlich vorgesehene öffentliche Auslegung der Bebauungspläne beschließen. Nach der Auslegung können die Bebauungspläne final abgestimmt, beschlossen und rechtskräftig werden.