Mehrbelastung in Moers : Warum Winterdienst und Straßenreinigung etwas teurer werden

Für saubere Straßen müssen die Menschen in der Grafenstadt im kommenden Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Foto: dpa/Christian Charisius

Moers Weil die Enni Kostensteigerungen auffangen muss, sollen die die Gebühren 2022/23 leicht angehoben werden. Was das genau für die Bürger bedeutet.

Anders als in vielen anderen Lebensbereichen soll es für Moerser Haushalte bei den Gebühren 2023 keine großen Preissprünge geben. „Die Abfallgebühren bleiben stabil und auch in der Straßenreinigung mit Winterdienst gibt es nach zwei Jahren nur ein leichtes Plus“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Enni Stadt & Service Niederrhein, Stefan Krämer im Enni-Verwaltungsrat. „Bis 2024 tut sich dann hier nichts mehr.“

Die jährliche Mehrbelastung bei der Straßenreinigung beträgt laut Enni-Präsentation für einen Musterhaushalt mit 15 Meter Hausfront zur Straße 3,15 Euro, so die Enni. Für den Winterdienst würden 7,20 Euro mehr fällig – ein Anstieg um ein knappes Drittel. Die Gebührenanhebungen resultierten hier aus Preissteigerungen bei Fahrzeug und Personal, sowie erhöhten Ausgaben im kalten Winter 2020/21. Insgesamt müsse die Enni in diesem Bereich Ausgaben in Höhe von 1,74 Millionen Euro durch Gebühren decken – gegenüber 1,55 Millionen Euro in den Jahren 2021/22.