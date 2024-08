Sommerevent in Moers-Kapellen Warum „Summer Soul am See“ erneut ein Erfolg war

Glücklich über das Wetter zur 15. Ausgabe des Summer Soul am See zeigte sich Michael Zajuntz und er blickte mit Vorfreude auf den anstehenden Abend. Besonders freue er sich, mit dem Summer Soul am See eine Eventplattform in Kapellen zu haben und an diesem Ort jedes Jahr ein „Sommer Highlight“ bieten zu können. Den Freizeitpark Kapellen kennen, so der Eventgastronom, viele Leute noch nicht. Als er sich vor 16 Jahren die Fläche angeschaut hatte, habe er sich gedacht: „Hier muss man etwas machen!“