Ministrantenwallfahrt in Rom Warum sich Messdiener aus Moers einen Weihbischof „gemietet“ haben

Weihbischof Lohmann interessierte sich seinerseits für die Messdienerarbeit in der Pfarrei, wollte wissen, was sich die jungen Erwachsenen für die Zukunft der Kirche wünschen und ermutigte sie, diese in einem Brief an Papst Franziskus oder den Münsteraner Bischof Felix Genn zu äußern. Das Eis am Ende, das der Weihbischof den jungen Moerserinnen und Moersern spendierte, ließ die sengende Hitze von 37 Grad schnell vergessen.