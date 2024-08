Enni in Moers Wie sich Abfallabfuhr und Straßenreinigung verschieben

Bereits am Freitagvormittag kommen nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Enni Stadt & Service Niederrhein zur Personalversammlung zusammen. Dadurch kommt es in einigen Servicebereichen zu Änderungen. So bleibt die Friedhofsverwaltung am Firmensitz am Jostenhof geschlossen, der Kreislaufwirtschaftshof öffnet nur zwischen 13 Uhr und 16 Uhr. Dort entfallen an diesem Tag die üblichen Online-Terminangebote.