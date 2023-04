Kultur in Moers „Alltagskünstler“ suchen Mitstreiter

„Alle Menschen können malen“, blickt Brigitte Esser auf das Bild, dessen Original im Metropolitan Museum of Art in New York hängt. „Malen wird bei uns nicht mit gut oder schlecht bewertet. Jeder ist herzlich willkommen, der Freude am Malen hat. wir suchen noch Mitstreiter. Malen entspannt und schärft gleichzeitig die Wahrnehmung.“