Bundestagsabgeordneter aus Moers „Klimaschutz ist im Kern eine soziale Frage“

Am Montag hatte Jan Dieren Sprechstunde in seinem Büro am Ostring 3 in Moers. Der Bundestagsabgeordnete berichtet, dass unter anderem zwei Taxiunternehmer aus der Region vorbeikamen und erzählten, kaum noch genügend Personal zu finden. Für ihn sei dieser Fall ebenso beispielhaft wie der einer Frau, die nach jahrzehntelanger Arbeit von ihrer Rente kaum über die Runden kommt. Jan Dieren hörte zu. Er will die ihre Anliegen mit nach Berlin nehmen. Anschließend äußerte er sich im Gespräch mit der Rheinischen Post zu den großen Themen der Ampel-Koalition.