Fachtagung in Moers : Warum interkulturelles Sprachenlernen wichtig ist

Moers Pädagogen haben sich im Grafschafter Museum im Moerser Schloss getroffen.

Das Projekt „Nachbarsprache & buurcultur“ der Universität Duisburg-Essen und der Radboud Universiteit in Nijmegen möchte Bilingualität in Grenzregionen stärken. Neben vielen praktischen Tipps für den eigenen Unterricht durften die Teilnehmer in verschiedenen Workshops „aktiv in den Austausch mit den niederländischen Kolleginnen und Kollegen gehen“, berichtete Grundschullehrerin Andrea Koppert. Die Pädagogin konnte „viele tolle Eindrücke und Inhalte für den eigenen Unterricht mit nach Hause nehmen“.