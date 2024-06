Sanierungskonzept Warum im Moerser Schlosspark bald 139 Bäume gefällt werden

Dem Technischen Beigeordneten Thorsten Kamp ist klar, welche Diskussionen auf ihn und sein Team in den nächsten Monaten zukommen werden. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Schlossparks sollen im kommenden Winter 139 Bäume gefällt, aber nur 100 neu gepflanzt werden. „Bäume sind immer ein hochemotionales Thema“, sagt Kamp. „Wenn wir darüber sprechen, in welchem Zustand der Moerser Schlosspark heute ist und wie er in Zukunft sein wird, dann geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität; also um die Frage, was wir an Werten bewahren und was wir neu schaffen wollen.“