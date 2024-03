Feuerwehr in Moers Warum Feuerwehrchef Rudolph aufhört

Bei der Moerser Feuerwehr geht eine Ära zu Ende: Der langjährige Leiter der Feuerwehr, Christoph Rudolph, hört auf. Mit dem Erreichen der Altersgrenze von 60 Jahren geht er im Juli in den Ruhestand. Rudolph stand seit 2000 fast 24 Jahre lang an der Spitze der Feuerwehr in Moers. Sein Nachfolger soll ab 1. Juli der bisherige stellvertretende Feuerwehrleiter Andre Gesthüsen werden. Neuer stellvertretender Wehrleiter soll bis zum Bestehen eines Lehrgangs zunächst kommissarisch Ulrich Boos werden. Der Leiter der Feuerwehr sowie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr werden laut Brandschutzgesetz auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters nach Anhörung der freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren vom Rat bestellt. Der Rat der Stadt Moers beschließt über die Personalien am 20. März. Bereits am 8. März sind die Amtswechsel Thema im Feuerwehrausschuss.