Spielplätze in Moers Enni sucht einen neuen Spielplatz-Chef

Michael Behmenburg holt kräftig Schwung. Er schaukelt einige Male hin und her, bis seine Arbeitsstiefel deutlich in den Himmel ragen. Kein Quietschen, kein Klappern – der Fachmann ist zufrieden. Dass ihn Mütter und Väter manchmal verwundert ansehen, kennt der 63-Jährige. Doch schaukeln, rutschen und klettern gehören für ihn zum Job. Als Teamleiter der Enni Stadt & Service (Enni) ist Michael Behmenburg mit seiner fünfköpfigen Truppe für die Sicherheit der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze in Moers verantwortlich. Nun steht er nach 47 Arbeitsjahren kurz vor der Rente und will seine verantwortungsvolle Aufgabe in gute Hände übergeben. „Es ist eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit, eine interessante Mischung aus drinnen und draußen, aus handwerklicher Arbeit, Verwaltung und Personalführung.“