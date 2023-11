Bauarbeiten in Moers-Hülsdonk Enni sperrt Geldernsche Straße bis Februar

Mit der Baumaßnahme setze Enni auch an dieser Stelle die gesetzlichen Auflagen zur Abwasserreinigung im Zuge des mit den Genehmigungsbehörden abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzeptes baulich um. Dazu entstehen in den kommenden Monaten an weiteren Standorten im Moerser Stadtgebiet neue Regenwasserreinigungsanlagen. Das zur Einleitung in die sogenannten Vorfluter vorgesehene Regenwasser wird in den neuen Anlagen durch technische und mechanische Vorrichtungen behandelt. Dadurch werden Verunreinigungen aus dem Oberflächenwasser zukünftig abgehalten und getrennt entsorgt. Die Arbeiten in der Geldernschen Straße dauern voraussichtlich bis Mitte Februar. Wie üblich hat Knut Wiesten auch diese Baumaßnahme mit den zuständigen Stellen der Stadt Moers, der Polizei, Feuerwehr und der Niag abgestimmt. Deren Busse können die Haltestelle auf dem Friedhofsgelände uneingeschränkt anfahren. Fragen zur aktuellen Baustelle beantwortet Enni unter der Rufnummer 02841 104600.