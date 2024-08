Geschäftsführer der Enni in Moers „Für mich tragen Musiknächte zur Lebensqualität auch in unserer Stadt bei“

Moers · Am 21. September findet in Moers wieder eine Enni Night of the Bands statt. Was Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer mit Bandnächten verbindet und welche Musik er persönlich mag.

13.08.2024 , 15:12 Uhr

Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer Foto: Enni Foto: Enni

Die Rheinische Post begleitet auch die diesjährige Enni Night of the Bands und stellt Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer zum Start des Revivals in Moers drei Fragen. Herr Krämer, die Musiknacht kehrt an den Niederrhein zurück. Was macht das Event aus Ihrer Sicht aus und warum liegt es Ihnen so am Herzen? Stefan Krämer Es ist eine schöne Nachricht, dass die Musiknacht mit einem neuen Veranstalter, bewährtem Konzept und zu gewohnter Zeit im September am Niederrhein zurück ist. Hier hat die Enni Night of the Bands viele Freunde, da sie durch ihre Vielseitigkeit besticht. Knapp zwei Dutzend Bands mit professioneller handgemachter Musik in ebenso vielen Lokalen, Kneipen, Gaststätten und Cafés – das gibt es wohl nur in diesem Format. Gute Laune ist daher Programm – auch weil hier Jung und Alt auch beim Revival auf den Kneipenbummel gehen. Ich selbst verbinde mit Bandnächten coole Events, pulsierende Städte und Erinnerungen an meine berufliche Leipziger Zeit. Dort hatte ich mit meiner heutigen Frau schon vor 25 Jahren beim dortigen Honky Tonk schöne Abende verbracht und das Kneipenhopping kennengelernt. Von Rock über Elektro, Oldies und Indy Rock bis hin zu italienischem Schlager: Musikalisch soll die Neuauflage der Partynacht für wirklich jeden Geschmack etwas bieten. Welche Musik hören Sie persönlich am liebsten? Krämer Als Kind der 60er Jahre bin ich mit Rock und Heavy Metal groß geworden. Led Zeppelin, ACDC, Status Quo, Queen oder auch Pink Floyd; das ist bis heute auch für mich Kult. Ich höre gerne Musik, auch wenn ich heute eher das nehme, was kommt, auch den Hip-Hop oder Rap meiner drei Kinder. So bin ich nicht mehr auf bestimmte Bands fixiert, bei Konzerten mag ich es aber immer noch rockig. Dann werden Sie selber am 21. September sicher auch das ein oder andere Konzert besuchen? Krämer Ich bin zwar kein wirklicher Kneipengänger, finde die Stimmung in unserer schönen belebten Stadt dann aber immer besonders. So werde ich sicher mal mit meiner Frau durch die City schlendern, die tolle Atmosphäre gut gelaunter Partygänger genießen und vielleicht auch den ein oder anderen Abstecher in die Lokale machen. Zunächst freue ich mich aber für Moers, die Gastronomen und die hier lebenden Menschen, dass nach der Kirmes in der Stadt wieder viel los sein wird. Für mich tragen Musiknächte zur Lebensqualität auch in unserer Stadt bei.

(juha)