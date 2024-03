Bauarbeiten in Moers Warum Enni Bushaltestellen umbaut

„Sind die Arbeiten dort erledigt, wandern wir in den Rheinkamper Ring“, so Essassi. „Hier nutzen wir die Osterferien, um die zu Schulzeiten von Schülern stark genutzte Haltestelle „Eicker Wiesen“ in der Willy-Brandt-Allee umzubauen.“ Nach den Ferien werden dann im April die vier in der Lintforter Straße verbleibenden Haltestellen „Repelen Siedlung“ in Höhe der Hausnummer 6“ und „Lerschstraße“ sukzessive folgen. Dort werden die Monteure an den beiden gegenüberliegenden Haltestellen jeweils rund zwei Wochen für den Einbau der taktilen Leitsysteme benötigen.