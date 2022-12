Liederabend in Moers Revue zeigt Augenblicke des Glücks auf

Angesichts des menschenverachtenden Krieges in der Ukraine, des gewaltsamen Vorgehens der politischen Machthaber im Iran oder der weiterhin bedrückenden Situation in Afghanistan, Syrien oder Libyen fällt der positive Blick auf die menschliche Natur zunächst überaus schwer. Insofern verwunderte es nicht, dass der berühmte Ausspruch „Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen“, den der englische Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes im Rückgriff auf den römischen Dichter Plautus seiner Schrift „Über den Bürger“ voranstellte, bereits zu Beginn der Veranstaltung genannt wurde. Dieses Bild vom „homo homini lupus“ versuchten Emily Klinge und Bernd Thiele, im Laufe der anschließenden Revue zu relativieren und zu brechen. Abseits der Medien, in denen tagtäglich die schrecklichsten Meldungen über Hass, Zerstörung und Krieg vorherrschen, ließen sich eben doch zahlreiche Augenblicke des Glücks finden, in denen sich das Positive des Menschen zeigte. Mit Liedbearbeitungen einiger Songs von Louis Armstrong, Jack Johnson, Brian Eno, Florence and the Machine oder Herbert Grönemeyer sowie eigenen Kompositionen sang Emily Klinge gegen Konflikte, Klimawandel, Umweltzerstörung und Pandemie an und bot dem Publikum zudem die Möglichkeit, durch gemeinsames Tanzen, Phasen der Meditation und das Abspielen von Videosequenzen von barfüßigen Spaziergängen am einsamen Sandstrand, die mediale Bilderflut von Leid und Elend für einen Moment zu vergessen, bewusst zu entschleunigen und sich an die positiven Dinge zu erinnern, zu denen der Mensch ebenfalls fähig ist.