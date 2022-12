Sparkasse am Niederrhein in Moers Moerserin bei Weltspartag in Ghana

Besonders spannend fand Lina, dass beim Weltspartag in Ghana gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sein Geld zur Bank zu bringen. „Beim Weltspartag in Westafrika geht es um finanzielle Bildung und die Frage, warum es sinnvoll ist, vorausschauend zu planen und sein Geld richtig einzuteilen“, sagt die Kundenberaterin der Sparkasse am Niederrhein. Beim Weltspartag an der Technischen Hochschule in Accra, der Hauptstadt Ghanas, sprach sie darüber mit Studierenden, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Neben diesen Einsätzen im Auftrag der Sparkassenstiftung hatte Lina Meier-Ebert ausreichend Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Ihr Fazit: „Westafrika ist wunderschön, die Menschen herzlich und das Essen einfach großartig, wenn es nicht zu scharf ist. Doch das Beste: Es wird unglaublich viel gelacht.“