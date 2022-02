Kindergärten in Moers : Warum drei Kitas neue Träger erhalten

Kinder spielen in einer Kita (Themenbild). Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Moers Zu wenig Geld, zu viel Arbeit: Evangelische Gemeinden geben Kindergärten in Hochstraß, Repelen und Eick ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum neuen Kindergartenjahr ab 1. August übernimmt die Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Düsseldorfer Graf-Recke-Stiftung, die Kindertagesstätten Repelen und Eick der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp in Moers. In der viergruppigen Kita in Repelen an der Gerhard-Hauptmann-Straße werden derzeit bis zu 80 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren betreut, in der zweigruppigen Kita Eick an der Boberstraße 40 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die Eltern wurden bereits in einer Infoveranstaltung über den anstehenden Übergang informiert. Sie werden, ebenso wie die Mitarbeitenden, eng in den Prozess eingebunden, teilte die Stiftung mit.

Während die Kirchengemeinde Eigentümerin der Gebäude bleibt und als Vermieterin auftritt, übernimmt die Graf-Recke-Kindertagesstätten die Trägerschaft und damit den Betrieb der Kita und tritt als Mieterin auf. Mit dem Betriebsübergang tritt die neue Trägerin in die Rechte und Pflichten der bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Das religionspädagogische Konzept der Einrichtung werde in die konzeptionelle Arbeit übernommen. Die Betreuungsverträge für Kinder, die bereits in den Einrichtungen betreut werden, müssen neu geschlossen werden, die Eltern erhielten aber in Kürze ein Angebot zur Fortführung der bestehenden Betreuungsverhältnisse.

Info Bereits seit 2020 in Moers-Meerbeck aktiv Zwölf Kitas Die Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Graf-Recke- Stiftung, einer diakonischen Einrichtung mit Sitz in Düsseldorf. Sie betreibt aktuell zwölf Kindertageseinrichtungen, darunter seit 2020 auch den Johannes-Kindergarten in Moers-Meerbeck. www.graf-recke-stiftung.de/kitas

„Vor dem Hintergrund, dass ein Träger einer Kindertagesstätte immer umfassendere Aufgaben übernehmen muss, hat das Presbyterium als Leitungsorgan der Kirchengemeinde erkannt und entschieden, dass sie die Trägerschaft nicht mehr verantwortungsvoll fortführen kann“, schilderte Pfarrerin Barbara Weyand, die die Dienstaufsicht für die Kindertagestätten hat, die Motive für den Betriebsübergang. „Wir sind froh, mit der Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH einen kompetenten Partner gefunden zu haben, der uns garantiert, dass die Plätze für die Kinder sowie die Qualität der Arbeit erhalten bleibt. Ich freue mich darauf, weiterhin die einzelnen Gruppen in den Kindertagesstätten im Morgenkreis zu besuchen und mit ihnen über Gott, Jesus und den Fragen, die die Kinder haben, nachzudenken sowie Kindergartengottesdienste zu gestalten.“

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt hat dem Trägerwechsel jüngst zugestimmt. In der Sitzungsvorlage war unter anderem von einem erheblichen strukturellen Haushaltdefizit der Kirchengemeinde die Rede. Der Ausschuss folgte ebenso dem Wunsch der evangelische Gemeinde Moers-Hochstraß, die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Katzbachstraße an die Bethanien-Diakonissen-Stiftung aus Frankfurt am Main zu übergeben.

Die Gemeinde könne „in Anbetracht der immer komplexer werdenden Aufgaben, die mit dem Betrieb einer Kindertageseinrichtung einhergehen, und der damit verbundenen stetig steigenden Arbeitsbelastung den Betrieb der Kindertageseinrichtung Katzbachstraße nicht längerverantwortungsvoll fortführen“, hieß es. Zudem habe die Gemeinde mitgeteilt, dass die finanziellen Belastungen die Einnahmen aus öffentlichen Zuschüssen so deutlich übersteigen, dass sie alleine aus diesem Grund den Betrieb der Kindertageseinrichtung nicht dauerhaft weiter aufrechterhalten könne. Der Kirchengemeinde sei es ein großes Anliegen, den Fortbestand der Einrichtung in eigenem Eigentum für die Zukunft zu sichern und die Trägerschaft an einen Träger zu übertragen, „der eine Nähe zur evangelischen Kirche aufweist und die bisherigen Strukturen, die Konzeption, die Plätze sowie das Personal übernimmt“. Diese Voraussetzungen erfülle aus Sicht der Kirchengemeinde die Bethanien-Diakonissen-Stiftung. Insbesondere die Kontinuität in der religionspädagogischen Arbeit und die weitere Zusammenarbeit mit der Gemeinde werde durch die Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Übernahme der Trägerschaft gewährleistet.

Aus Sicht des Jugendamts sind die in den drei Kindergärten angebotenen Plätze „unverzichtbar“. Sie seien „aus jugendhilfeplanerischer Sicht zur Deckung des Bedarfs zwingend vorzuhalten und langfristig erforderlich, um auch zukünftig die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatzsicherstellen zu können“.

(RP)