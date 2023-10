Verkehrsplanung in Moers Stadt verlängert Mobilitätsbefragung

Der Fragebogen kann weiterhin online oder per Hand ausgefüllt und kostenlos an die Stadt zurückgesendet werden. Auch eine telefonische Teilnahme ist möglich. Alle, die online teilnehmen, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4,35 Euro, teilte die Stadt mit. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird zusätzlich ein iPad verlost.