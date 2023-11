Natur im Kreis Wesel SPD will mehr Schutz für Streuobstwiesen

Auch wenn eine Kopfweide das Symbol des Kreises Wesel ist, ist der „Niederrheinkreis“ vor allem ein Kreis der Streuobstwiesen. In keinem anderen Kreis und keiner kreisfreien Stadt sind so viele hochstämmige Apfel-, Birn-, Quitten-, Kirsch- oder Mirabellenbäume zu finden wie im Kreis Wesel. „Es sind 455 Hektar“, sagt René Schneider. „Das entspricht fast einem halben Prozent der Gesamtfläche des Kreises Wesel. In Nordrhein-Westfalen liegt der Kreis Wesel weit vor dem Kreis Warendorf im Münsterland auf dem ersten Platz. Leider verhindert ausgerechnet das Landesnaturschutzgesetz, Streuobstwiesen besser zu schützen.“ Das Bundesnaturschutzgesetz sei in dieser Hinsicht weiter.“