Einrichtung in Moers Wie die Rotarier die Seesternkinder unterstützen

Sie kommen zum Beispiel aus Lettland, Afghanistan, Kuba, Ägypten, Deutschland, Bulgarien, der Türkei oder aus der Ukraine. Und sie wohnen mit ihren Eltern in Moers, in der Mattheck oder im Josefsviertel. Die Mädchen und Jungen, die in der offenen Einrichtung für Kinder der Grafschafter Diakonie an den Nachmittagen zusammen spielen und lernen, haben Wurzeln in 41 verschiedenen Nationen. „Unsere Kinder erfahren hier ganz praktisch, wie ein gutes Miteinander der Nationalitäten funktioniert“, sagt Martina Collin, Leiterin der Einrichtung am Dresdener Ring. Doch die Pädagogin weiß: „Ihnen fällt das Leben zwischen zwei Kulturen oft nicht leicht. Sie fragen sich: wo gehöre ich hin? Gehöre ich hier oder dort dazu?“