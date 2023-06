Presbyteriumswahl im Kirchenkreis Moers „Es ist wichtig, die eigene Stimme zu nutzen“

Aus dem Presbyterium werden auch Delegierte gewählt, die mit anderen Kirchengemeinden Entscheidungen in den Synoden des Kirchenkreises treffen. Die Kirchenkreissynode entsende wiederum Mitglieder zur Landessynode, und davon nehmen Abgeordnete an der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland teil. Jede Stimme auf jeder dieser Ebenen sei von Bedeutung. „Es ist wichtig, die eigene Stimme zu nutzen, um die Evangelische Kirche mitgestalten zu können“, sagte Syben.