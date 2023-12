Durchfahrverbot in Moers Warum die Neustraße zur Sackgasse wird

Die bereits seit einigen Jahren nur noch beschränkt befahrbare Brücke über den Moersbach an der Neustraße in Höhe des Cafés Mehrhoff in Moers ist ein Sanierungsfall. Das hat die jüngste statische Überprüfung des Bauwerks durch ein beauftragtes Ingenieurbüro ergeben, teilte die Enni am Montag mit. Die Brücke wird aufgrund statischer Probleme durch die Enni Stadt & Service Niederrhein vorsichtshalber noch vor Weihnachten für den Fahrzeugverkehr gesperrt, hieß es.