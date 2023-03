St.-Josef-Krankenhaus Moers Grüne Damen und Herren feiern 35-Jähriges

Die Idee des Ehrenamts im Krankenhaus oder Altenheim brachte Brigitte Schröder, Gattin des damaligen Außenministers Gerhard Schröder, in den 1960er Jahren von einer Reise in die USA mit. Brigitte Schröder gründete 1969 die erste ehrenamtliche Krankenhaushilfe in Deutschland. Aufgrund der Dienstkleidung wurden die Ehrenamtlichen „Grüne Damen“ genannt und waren anfangs nur in evangelischen Krankenhäusern tätig. Ein paar Jahre später wurde das Konzept für die Katholische Krankenhaus-Hilfe entwickelt.